Probefahrt – Ein weiterer Schritt zum emissionsfreien Hersteller Mit dem Electrified G80 stellt Genesis sein zweites Elektroauto auf die Räder. Die Hyundai-Tochter will ab 2025 nur noch rein elektrische Modelle anbieten. Dave Schneider

Die rein elektrische Variante des G80 soll mit einer Akkuladung bis zu 520 Kilometer schaffen. Foto: Genesis

Seit Genesis 2021 in Europa startete, sorgt die Hyundai-Tochter für Schlagzeilen. In schneller Folge bringt die koreanische Edelmarke neue Modelle auf den Markt: «Im Einführungsjahr waren es fünf Modelle mit Verbrennungsmotor, in diesem Jahr folgen nun drei reine Elektroautos», sagt Dominique Boesch, CEO von Genesis Europe. Dass die Koreaner bei der Elektrifizierung Gas geben, liegt an einer ehrgeizigen Zielsetzung: «Ab 2025 werden wir eine rein elektrische Marke sein», verspricht der Europa-Chef. Ab dann werden alle neuen Modelle einen Batterieantrieb haben.

Nachdem mit dem GV60 kürzlich der erste Stromer der Marke vorgestellt wurde, folgt nun mit dem Electrified G80 das zweite Elektromodell. Anders als der GV60, der ein eigenständiges Modell ist und auf der reinen Elektroplattform des Hyundai-Konzerns aufbaut, ist der Electrified G80 die Elektroversion eines bestehenden Modells, das weiterhin auch mit Verbrennungsmotor verkauft wird. «Deshalb auch die unterschiedliche Bezeichnung mit oder ohne des Worts Electrified», erklärt Produktspezialist Joris Burkholz. Der Electrified soll sich so anfühlen wie der herkömmliche G80 – das soll eine der kleinen Hemmschwellen beseitigen, die viele Autofahrer noch haben.

Nachhaltige Materialien

Auch beim Design wurde der gleiche Ansatz verfolgt: Die Elektroversion sieht aus wie die herkömmliche Variante. Nur kleine Details verraten den Unterschied: Der Frontgrill verbirgt nun eine Ladeklappe, und die Heckschürze wurde leicht modifiziert. Der elegante Innenraum ist quasi unverändert, wurde aber mit umweltfreundlicheren Materialien ausstaffiert, etwa mit Holzzierleisten aus Abfällen der Möbelproduktion, Kunstleder am Armaturenbrett oder Stoffen aus recycelten PET-Flaschen.

Die E-Version basiert auf der gleichen Technikplattform wie das Basismodell mit Verbrennungsmotor. «Allerdings verfügt der Electrified G8 über einige Leichtbau-Komponenten», fügt Burkholz an. So konnte das hohe Gewicht etwas gesenkt werden. Mit 2325 Kilogramm ist die Limousine dennoch kein Leichtgewicht, aber immerhin leichter als beispielsweise der Mercedes EQE, der je nach Variante bis 2685 Kilogramm auf die Waage bringt. Ursache für das Übergewicht bei Elektroautos ist die schwere Batterie – beim Electrified G80 hat sie eine nutzbare Kapazität von 87,2 kWh, was die Limousine mit einer Akkuladung bis 520 Kilometer weit bringen soll. Clever: Gegen Aufpreis gibt es Solarzellen im Dach, die für zusätzliche Reichweite sorgen.

Angetrieben wird der Electrified G80 von je einem E-Motor pro Achse, die zusammen 272 kW (370 PS) leisten und ein Drehmoment von 700 Nm generieren. Damit ist man auch in einer schweren Limousine flott unterwegs. Und flott geht auch das Laden: 22 Minuten dauert es, um den Akku von 10 auf 80 Prozent zu füllen. Dabei ist die Ladeleistung mit maximal 187 kW deutlich weniger hoch, als der G80 mit seinem 800-Volt-System theoretisch könnte. «So können wir die Ladeleistungen sehr lange konstant hochhalten und die 22 Minuten auch in der Realität erreichen», so Burkholz.

Kein Familienauto

Ein Nachteil der Verbrennerplattform zeigt sich beim Kofferraum: Das Ladevolumen ist mit 354 Liter für ein über fünf Meter langes Auto eher klein. Das liegt vor allem daran, dass der E-Motor an der Hinterachse eine grosse Ausbuchtung im Kofferraum für sich beansprucht. Leider können die Rücksitze nicht umgeklappt werden, um das Ladevolumen zu vergrössern, was aber nicht am E-Motor, sondern an der luxuriösen Ausstattung des Innenraums liegt. Ein Blick zur Konkurrenz zeigt, dass Autos, die auf einer speziell für den E-Antrieb konzipierten Plattform aufbauen, geräumiger sind: Der sechs Zentimeter kürzere EQE hat mit 430 Litern deutlich mehr Platz im Kofferraum. Als Familienauto taugt der elektrische G80 also nur bedingt. Dafür sind die Platzverhältnisse für die Insassen fürstlich und der Fahrkomfort hoch. Von der Aussenwelt ist kaum etwas zu hören, von Unebenheiten in der Strasse nur wenig zu spüren.

Genesis Electrified G80 Infos einblenden Modell: Oberklasse-Limousine

Masse: Länge 5005 mm, Breite 1925 mm, Höhe 1470 mm, Radstand 3010 mm

Kofferraum: 354 Liter

Antrieb: Ein Elektromotor pro Achse mit je 136 kW (185 PS) Leistung

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h

Batteriekapazität: 87,2 kWh (netto)

Verbrauch (WLTP): 19,1 kWh auf 100 Kilometer

Reichweite (WLTP): 520 Kilometer

Ladeleistung: Maximal 187 kW (DC)

Preis: Ab 76’100 Franken

Genesis ist nicht die erste Marke, die zeigt, dass Luxus und Elektro sehr gut zusammenpassen. Allerdings machen die Koreaner diesen Luxus für viele erschwinglich: Zum Basispreis von 76’100 Franken ist der Electrified G80 bereits sehr gut ausgestattet, mit dem 5-Jahre-Sorglospaket von Genesis inklusive Garantie, Pannendienst und digitale Updates werden wenig Folgekosten dazukommen. Und für den ebenfalls kostenfreien Service holt Genesis das Auto zu Hause ab und bringt es danach wieder zurück – Gratis-Ersatzwagen inklusive.

Von aussen ist die Elektroversion kaum vom Basismodell mit Verbrennungsmotor zu unterscheiden. Foto: Genesis Im luxuriösen, schön verarbeiteten Innenraum werden auch nachhaltige Materialien verbaut. Foto: Genesis Die Ladeklappe ist elegant im Frontgrill versteckt und im geschlossenen Zustand kaum zu sehen. Foto: Genesis 1 / 5

300’000 Ladestationen mit einer App Infos einblenden Mit «Genesis Charging» erhalten die Kunden Zugang zum Lade-Ökosystem von Shell Recharge Solutions und somit zu über 300’000 Ladestationen in mehr als 35 europäischen Ländern. Dazu gehört auch ein kostenfreies Ionity-Abonnement für fünf Jahre, das vergünstige Tarife für das Laden an den ultraschnellen 350-kW-Ladestationen des Ionity-Netzes bietet. Um all diese Ladesäulen nutzen zu können, reicht eine einzige App, sämtliche Ladevorgänge werden auf einer Rechnung zusammengefasst. Bei Problemen hilft ein Kundendienstteam rund um die Uhr. Zudem bietet die App Zugriff auf Ladetarife und findet die nächst gelegenen verfügbaren Ladesäulen. Für zu Hause bietet Genesis eine Wallbox inklusive Installation und Kundenbetreuung. «Wir wollen die Hürden für die Einführung von Elektroautos überwinden», sagt Dominique Boesch, Chef von Genesis Europe. «Mit der unkomplizierten App und dem Abrechnungsprozess vereinfacht Genesis Charging den gesamten Ladevorgang.» (ds)

Fehler gefunden?Jetzt melden.