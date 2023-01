Probefahrt – Ein weiterer Trumpf aus Korea Der neue Kia Sportage begeistert nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit einer tollen Ausstattung und einem ausgewogenen Fahrverhalten. Dave Schneider

1 / 3 Ein Blickfang: Die neue Generation des kompakten SUV sorgt für Aufsehen auf der Strasse. Foto: Kia

Die Marken des Hyundai-Konzerns sorgen derzeit für Furore. Nicht nur, dass die Koreaner neben Verbrennungsmotoren auch Hybride, Plug-in-Hybride, batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoff-Modelle im Angebot haben – auch betreffend Marktpräsenz powern sie munter vorwärts. Die neue Elektro-Tochtermarke Ioniq wurde erfolgreich lanciert und sorgt weiter für Schlagzeilen (vgl. Box), und der Nobel-Brand Genesis wurde erfolgreich in die europäischen Märkte eingeführt. Mit der neuen Elektro-Plattform mit 800-Volt-Technologie namens E-GMP mischt der Konzern gerade den boomenden Markt für E-Autos gehörig auf. Und auch mit ihrem Design lassen die Koreaner immer wieder die Internet-Foren glühen, etwa mit den Transporter Staria, der aussieht, als käme er aus einem Science-Fiction-Film.

Das alles trifft auch auf die Tochtermarke Kia zu, die zuletzt mit dem Elektro-Crossover EV6 GT begeisterte – mit einem fürstlichen Platzangebot, modernster Technik und Fahrleistungen, die jeden Sportwagen in Verlegenheit bringen. Doch auch die neue Generation des Kompakt-SUV Sportage sorgt für Aufsehen: Die neue Design-Sprache mit markanten Lichtelementen verleiht dem beliebten SUV einen völlig neuen Look, der Innenraum wurde mit hochwertig wirkenden Materialien, modernen Features und einem eleganten Cockpit-Layout mit einem leicht geschwungenen Doppel-Display auf Vordermann gebracht.

Breites Angebot

Das Aussehen ist zwar ein entscheidender Faktor beim Autokauf – doch Design ist nicht alles, weshalb die Koreaner auch bei der Motorenpalette in die Vollen gehen. Wie andere Modelle des Konzerns gibt es den neuen Sportage als Mildhybrid mit Benzin- oder Dieselmotor, mit Front- oder Allradantrieb, als Vollhybrid sowie als Plug-in-Hybrid – dieser ist besonders spannend, da er mit einem geradezu lächerlichen WLTP-Normverbrauch von 1,1 Litern und der besten Energieeffizienzkategorie A auftrumpfen kann. Wie bei jedem Plug-in ist das allerdings stark davon abhängig, wie er gefahren wird: Nur wer das Auto regelmässig an die Steckdose hängt, kann diesen Wert tatsächlich erreichen oder sogar unterbieten. Mit leerer Batterie steigt der Verbrauch frappant an – im Testbetrieb begnügte sich der Koreaner mit einem Schnitt von 4,1 Litern.

Mit einer vollen Batterieladung schafft der Sportage PHEV bis 70 Kilometer rein elektrisch – damit deckt er die allermeisten Alltagsfahrten locker ab. Wer also zu Hause und/oder im Büro laden kann, wird ganz ohne Benzinverbrauch durch die Woche kommen. Als Unterstützung des E-Motors arbeitet bei Bedarf ein 1,6-Liter-Turbobenziner unter der Haube – gemeinsam erzeugen die beiden eine Systemleistung von 195 kW (265 PS), was eine ordentliche Beschleunigung und einen souveränen Durchzug gewährleistet. Ein Sportler ist der Sportage damit nicht, das muss er aber auch nicht sein.

Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV Infos einblenden Modell: Kompakt-SUV

Masse: Länge 4515 mm, Breite 1865 mm, Höhe 1645 mm

Kofferraum: 540 bis 1715 Liter

Antrieb: Kombination aus 1,6-Liter-Turbobenziner und E-Motor, 6-Stufen-Automatik, Allradantrieb

Systemleistung: 195 kW (265 PS)

Systemdrehmoment: 350 Nm

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 8,2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 191 km/h

Batteriekapazität: 13,8 kWh

Elektrische Reichweite (WLTP): 70 Kilometer

Verbrauch (WLTP): 1,1 Liter und 16,9 kWh auf 100 Kilometer

Preis: Ab 49’350 Franken

Infos: www.kia.ch

Neben seinem aufregenden Design, dem guten Sitz- und dem Abrollkomfort und den grosszügigen Platzverhältnissen kann der neue Kia Sportage auch mit einer umfangreichen Ausstattung, einem topmodernen Cockpit und einer hochwertigen Verarbeitung auftrumpfen. Wie bei allen Modellen der Marke kommt auch der Sportage mit einer sehr grosszügigen Fahrzeug- und Mobilitätsgarantie von 7 Jahren (oder 150’000 km). Der Preis ab 49’350 Franken scheint auf den ersten Blick etwas hoch für einen koreanischen, 4,5 Meter langen SUV. Im Vergleich zur Konkurrenz und gemessen an seinen vielen Qualitäten ist das aber durchaus fair bemessen.

Hyundais N-Modelle gibts bald auch elektrisch Infos einblenden Die sportlichen N-Modelle von Hyundai erfreuen sich grosser Beliebtheit – nun haben die Koreaner bekannt gegeben, dass es auch von Elektromodellen eine scharfe Variante geben wird. Als erstes Modell wurde der Ioniq 5 N für nächstes Jahr bestätigt – überraschender ist hingegen der Ausblick auf weitere Modelle. Vorbote des Ioniq 5 N ist der Prototyp mit der kryptischen Bezeichnung R22Ne, der sich allerdings unter der Karosse des kürzlich vorgestellten Ioniq 6 versteckt. Zwei Motoren mit zusammen 430 kW/585 PS und 740 Nm machen den knapp fünf Meter langen Flachmann zur Konkurrenz des Porsche Taycan. Dazu gibts ein auf den Nürburgring abgestimmtes Fahrwerk sowie den bekannten Akkupack mit 77,4 kWh und 800-Volt-Architektur, der bei dieser Performance für rund 400 Kilometer reichen soll und im besten Fall innert einer Viertelstunde wieder zu 80 Prozent voll ist. Spannender ist der zweite Technologieträger namens N Vision 74. Damit zollt Hyundai dem legendären Pony Coupé Tribut, das Giorgetto Giugiaro als Studie im Jahr 1974 enthüllt hat. Die N-Division baute zur Batterie auch noch eine Brennstoffzelle ein und bündelt damit an Bord so viel Energie, dass es für zwei Heckmotoren mit zusammen 500 kW/680 PS reicht. Gespeist wird das Powerpack aus einer bis zu 95 kW starken Brennstoffzelle mit einem Tank für 4,2 Kilogramm Wasserstoff und einer Batterie mit 62 kWh, sodass eine Reichweite von 600 Kilometern möglich sein soll. (ds) Sportliche Ansage: Hyundai N Vision 74 (links) und RN22e, der sich als Vorbote des Ioniq 5 N versteht. Foto: Hyundai

