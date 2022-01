Skifahrer Luca Aerni unter Strom - Ein wenig Hampelmann, ein wenig wie Michael Jackson

Skifahrer Luca Aerni unter Strom – Als wäre er im 3D-Kino Um im Slalom mit den Besten mithalten zu können, trainiert Luca Aerni seine Augen-Hirn-Koordination – wie Polizisten, die für eine Schiesserei bereit sein müssen. Philipp Rindlisbacher

Ski-Training einmal anders: Luca Aerni trainiert in Lausanne an seiner Augen-Hirn-Koordination. Foto: Christian Pfander

Da soll noch einer sagen, Männer können sich nicht auf zwei Aufgaben zugleich konzentrieren. Luca Aerni jedenfalls wäre eine Bereicherung für jede Multitasking-Studie.

Der Skifahrer steht vor einer Wand mit rund sechzig Lämpchen, verschiedene Farben leuchten auf, innert Sekundenbruchteilen muss er auf die roten drücken. Ist er zu spät, zählt der Treffer nicht. Dazu werden in der Mitte der Wand auf einem winzigen Bildschirm permanent Zahlen wiedergegeben, die er sofort nennen muss.

Multitasking: Nicht nur die roten Lämpchen muss Luca Aerni drücken, sondern auch Rechnungen lösen, die in der Mitte erscheinen. Foto: Christian Pfander

Bald wird es noch schwieriger, statt Zahlen erscheinen nun Rechnungen, 29 plus 14, 33 minus 19, 7 mal 8 – Aerni muss die Lösungen auf Französisch durchgeben, natürlich in Windeseile. So geht das minutenlang. Schon beim Zusehen wird einem schwindlig.