Gospel in Wallisellen – Ein wenig Hoffnung in schwierigen Zeiten Die Sängerin Christine Jaccard gastierte mit gefühlvollen Gospelsongs im Doktorhaus. Begleitet wurde sie von David Ruosch sowie dem Perkussionisten Willie Jordan. Marlies Reutimann

Christina Jaccard, Gesang, David Ruosch, Piano, und Willie Jordan, Perkussion, spielten Gospel im Saal zum Doktorhaus in Wallisellen. Foto: Leo Wyden

«Ein musikalisches Liveerlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Die Emotionen und Schwingungen spüren und auf die Seele wirken lassen sind nicht wiederkehrende Momente.» So steht es im Pressetext, und in der Tat war das Konzert im Doktorhaus etwas, was die Konzertbesucher wohl herbeigesehnt und genossen haben. Wie es die Vorschriften erfordern, waren die Stühle mit Abstand platziert, alle Zuhörenden trugen eine Maske, und das Publikum war auf 50 Personen beschränkt. Trotzdem gelang es Christina Jaccard, mit ihrem Gesang und ihrer Präsenz die Herzen der Menschen vom ersten Moment an zu begeistern.