Nur Barbezahlung bei Coop – «Ein wütender Kunde hat einem Mitarbeiter Esswaren entgegengeschleudert» Was passiert, wenn in einem Grossverteiler während eines ganzen Tages die Kartenzahlung ausfällt? Angestellte von zwei Zürcher Filialen erzählen. David Sarasin

In der ganzen Schweiz informierten die Angestellten von Coop ihre Kundinnen und Kunden über den Ausfall. Foto: 20min

«Das war ein riesiges Chaos am Montag», sagt eine Angestellte eines mittelgrossen Coop in der Zürcher Innenstadt in der 10-Uhr-Pause, einen Tag nach dem Ausfall sämtlicher Kartengeräte. Sie steht mit drei Kolleginnen und einem Kollegen beim Personaleingang – alle rauchen.