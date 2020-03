Natur – Ein Wunder im eigenen Garten Es geht auch ohne Rasenmähergeknatter. Naturbelassene Grünflächen entwickeln eine erstaunliche Dynamik. Eintöniger Rasen verwandelt sich ohne jegliches Dazutun in eine blühende Wiese. Olav Brunner

Naturbelassene Wiesen entwickeln ihr farbenfrohes Eigenleben. Foto: Olav Brunner

In all den privaten Gärten gibt es hierzulande zusammengezählt mehrere Quadratkilometer Rasen. Und wöchentlich, meist an sonnigen, eigentlich ruhigen Wochenenden, knattert es ohrenbetäubend auf den grünen Flächen. Das Rasenmäherkonzert übertönt jeden anderen Lärm. Und besonders nerven die Rasenmäher der Nachbarn. Selber kann man ja dem Lärm des eigenen Mähers mit Ohrenschützern begegnen. Natürlich gehören zu einer ordentlichen Rasenpflege auch Unkrautvertilger und Düngemittel dazu. Schliesslich soll der Rasen mindestens ebenso grün und kurzgeschnitten wie in den Gärten nebenan sein.