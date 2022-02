Geschichtsträchtiger Skandal – Ein Wurstessen, das Zürich für immer veränderte Vor 500 Jahren brachen einige Männer um Ulrich Zwingli das Fastengebot. Ein Ereignis, das bis heute nachhallt. Hélène Arnet

Das Wurstessen beim Buchdrucker Froschauer im 2019 erschienenen Film «Zwingli». Regie: Stefan Haupt. Zwingli (Maximilian Simonischek) soll die Wurst nicht angerührt haben. Foto: C-Films

Am ersten Fastensonntag des Jahres 1522 traf sich im Haus des Buchdruckers Christoph Froschauer in Zürich eine illustre Gesellschaft zu frevlerischem Tun. Was folgte, nennen manche eine Fussnote der Weltgeschichte. In Zürich löste es auf alle Fälle ein politisches Erdbeben aus, das in der ganzen Schweiz zu spüren war und bis heute bewegt. Die Geschichte in acht Szenen:

Der Skandal