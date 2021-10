Corona-Regeln an Hochschulen – Ein Zürcher Student geht rechtlich gegen die Zertifikatspflicht vor

Corona-Regeln an Hochschulen

Seminare und Vorlesungen dürfen an der Universität Zürich nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat besucht werden.

Wer an der Universität Zürich (UZH) eine Vorlesung besuchen möchte, braucht ein Covid-Zertifikat. Student Nicolas Rasper geht dagegen nun juristisch vor. Der VWL-Masterstudent und Wädenswiler SVP-Gemeindeparlamentarier lässt sich von einem Juristen vertreten. Dieser hat der Universität einen Rekurs zukommen lassen. Im elfseitigen Schreiben argumentiert er gegen die Covid-Zertifikatspflicht.

Covid-Tests seien ein faktischer Impfzwang, schreibt der Jurist. Die Zertifikatspflicht sei ein Eingriff in die körperliche Integrität und in die Wirtschaftsfreiheit, zumal Studierende nicht zur Risikogruppe gehörten. Ausserdem sei es nicht nachvollziehbar, warum die UZH bei der Zertifikatspflicht nicht nach Grösse der Lehrveranstaltungen differenziere. Dass es bei Seminaren mit wenigen Studierenden in Japanologie oder Latein ein gültiges Covid-Zertifikat brauche, sei unbegründet.