Keine Schikane für Bassersdorf – Einbahnregime wird früher aufgehoben Die Durchgangsachse in Bassersdorf scheint fertig saniert, ist aber noch immer halbseitig gesperrt. Die Eröffnung kommt jedoch früher als angekündigt. Christian Wüthrich

Die Baltenswilerstrasse in Bassersdorf hat seit Sonntag einen frischen Belag und wird schon vor dem Monatsende wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Foto: Christian Wüthrich

Das Ende der Bauerei auf der Durchgangsstrasse mitten in Bassersdorf ist nah. Obwohl es aktuell jedoch so aussieht, als ob alles bereit wäre zur Wiedereröffnung der Baltenswilerstrasse, braucht es noch ein letztes Mal etwas Geduld. Zwar ist die grosse Vollsperrung für die Asphaltierung der neuen Strasse überstanden, aber es gibt noch finale Arbeiten zu erledigen, bis der Verkehr wieder in beide Richtungen uneingeschränkt rollen kann.

Das bestätigt der Sprecher der Baudirektion des Kantons Zürich. «Wir haben Glück gehabt mit dem Wetter am Wochenende und konnten den Belagseinbau erfolgreich durchführen», sagt Thomas Maag. Der Platzregen habe letztlich mitgeholfen, den Belag abzukühlen. Ansonsten hätte man diese Vollsperrung erst in zwei Wochen vornehmen können.