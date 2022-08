In Dietlikon – Einbrecher nach Flucht verhaftet In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in Dietlikon einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet.

Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Als ein Mann gegen 2.30 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus betrat, überraschte er einen Einbrecher, der sich gerade noch in den Räumlichkeiten befand. Der Einbrecher ergriff die Flucht zu Fuss Richtung Bahnhof Dietlikon. Währenddessen alarmierte der Bewohner die Polizei, die sofort ausgerückt ist. Sie konnten den 43-Jährigen kurz darauf beim Bahnhof festnehmen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung bekannt gibt.

ant

