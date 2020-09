Keine Beute und schnell verhaftet – Einbrecher nach kurzer Flucht in Opfikon verhaftet Ein Dieb ist am späten Dienstagabend in eine Wohnung in Glattbrugg eingebrochen und hat danach das Weite gesucht – die Flucht war aber nur von kurzer Dauer.

Die Polizei verhaftete den Einbrecher kurz nach der Tat. Pixabay / Symbolbild

In Glattbrugg drang am Dienstag kurz nach 22.00 Uhr ein Mann in eine Wohnung ein und suchte dort nach Wertsachen. Dabei stiess er auf den Bewohner und wurde gegen diesen tätlich, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Danach habe der Einbrecher den Tatort fluchtartig verlassen. Die sofort aufgebotenen Kantonspolizisten, unterstützt durch den Kommunalpolizeiverbund Hardwald, konnten den Flüchtenden nach kurzer Zeit im Bereich der Glatt lokalisieren. Dort wurde er schliesslich durch eine Patrouille der Gemeindepolizei Bassersdorf verhaftet.

Beim Einbrecher handelt es sich um einen 25-jährigen Algerier. Er wird nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

mcp