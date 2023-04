Osterdiebe – Einbruch ins Schützenhaus Bülach Am Ostermontag ist am frühen Morgen ins Schützenhaus der Stadt Bülach eingebrochen worden. Die Ermittlungen sind im Gang. Florian Schaer

Das Schützenhaus an der Schützenmattstrasse im Norden der Stadt. Foto: Florian Schaer

Am frühen Ostermontagmorgen, 10. April, sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Schützenhauses an der Schützenmattstrasse 58 in Bülach-Nord eingebrochen. Die Polizei bestätigt auf Anfrage den entsprechenden Sachverhalt. Zu allenfalls entwendetem Material, insbesondere Waffen und Munition, macht die Polizei aber zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Angaben. Man verweist stattdessen auf die noch laufenden Untersuchungen zum Vorfall.

