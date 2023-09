Einbusse am Flughafen Zürich – Firmen ersetzen Geschäftsflüge durch Onlinemeetings Die Swiss verzeichnet im Businessbereich rund 70 Prozent weniger Fluggäste als vor der Pandemie. Die Airline tut alles, um sie zurückzugewinnen. Andrea Söldi

Am Flughafen Zürich geniessen zahlungskräftige Gäste die Vorzüge der First Class Lounge. Archivfoto: David Baer

Am Flughafen Zürich herrschte in den Sommerferien Hochbetrieb. Ferien mit dem Flugzeug sind wieder fast so populär wie vor der Pandemie. Anders bei den Geschäftsreisen: Viele Firmen haben während der Corona-Krise entdeckt, dass sich der eine oder andere Flug durch ein Onlinemeeting ersetzen lässt. Dies spart Kosten, schont die Umwelt und bedeutet für viele Mitarbeitende weniger Stress.