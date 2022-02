Neubau des Pfauensaals – Eindringlicher Hilferuf des Zürcher Schauspielhauses Dem Verwaltungsrat des Schauspielhauses liegt viel am Neubau des Theatersaals am Heimplatz. Dies hat er an einer Pressekonferenz nochmals deutlich gemacht. Corsin Zander

Werbung für den Pfauen-Neubau: Die Schauspielhaus-Verwaltungsrätinnen (von links) Beate Eckhardt (Vizepräsidenin), Markus Bachofen (Präsident), Ursula Amrein (Literaturprofessorin) und Salome Grisard (Architektin) plädieren für das Projekt. Die restlichen Verwaltungsräte sitzen im Publikum. Foto: KEYSTONE/Ennio Leanza

So etwas gab es noch nie. Obwohl die Debatte um den Pfauensaal schon Jahre andauert, ist nun erstmals der gesamte neunköpfige Verwaltungsrat des Schauspielhauses am Montag vor die Presse getreten und hat betont, wie wichtig der Neubau des Pfauensaals am Heimplatz ist. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Demnächst steht im Gemeinderat eine entscheidende Abstimmung an. Das Parlament wird darüber befinden, ob und wie der 1926 gestaltete Saal erhalten werden soll.