Ein Airbus A330-223 der Swiss steht am Zürcher Flughafen am Dock E. Hier versuchte ein Mann, unerlaubt an Bord einer Maschine zu gehen. Daraufhin verschanzte er sich im Frachtraum eines danebenstehenden Swiss-Fliegers. (Archivbild)

Foto: Gaëtan Bally (Keystone)