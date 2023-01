Zwischennutzung in Wallisellen – Eine 3,5-Zimmer-Wohnung für unter 500 Franken Das Restaurant Schmiedstube in Wallisellen ist geschlossen. Bis im September werden verschiedene Räume zur Zwischennutzung angeboten. Daniela Schenker

Wer flexibel ist, kann in dieser Walliseller Liegenschaft zu günstigen Konditionen leben. Foto: André Springer

Es klingt nach einem Traum für viele, die nach einem Mietobjekt suchen: ein Zimmer für 188 Franken, ein Atelier für 254 Franken oder gar eine Wohnung mit 72 Quadratmetern für 462 Franken pro Monat. Und das alles in der begehrten Wohngemeinde Wallisellen, genauer in der Liegenschaft des ehemaligen Restaurants Schmiedstube an der Alten Winterthurerstrasse 94. Einen kleinen Haken hat dieses attraktive Angebot jedoch: Es ist befristet und endet Ende September.