Dubai feiert geglückte Weltraummission – Sie katapultiert ihr Land zum Mars Eine Raumsonde der Emirate hat den Orbit des Roten Planeten erreicht. Dubai ist im Feiertaumel – und manche träumen von einer neuen Wirtschaft jenseits der Ölindustrie.

Bringt die Menschen in den Emiraten dazu, in den Himmel zu schauen – und in die Zukunft: Sarah al-Amiri ist stellvertretende Chefin der Marsmission und ein Sinnbild für das Streben ihres Landes, neue Wirtschaftszweige jenseits der Ölindustrie zu erschliessen. Foto: Ali Haider (Keystone)

34 Jahre jung, weiblich, verschleiert, zweifache Mutter – Sarah al-Amiri ist nicht unbedingt der Typ Mensch, den man als treibende Kraft eines Raumfahrtprogramms vermutet. Doch al-Amiri, die schon als Kind vom Weltall fasziniert war, ist als Technologieministerin und Vorsitzende der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate massgeblich an der ersten Marsmission ihres Landes beteiligt. Diese erreichte am Dienstag eine wichtige Etappe: Die Sonde «Hope» gelangte wie geplant in eine Umlaufbahn des Roten Planeten.

Schon als Mädchen beschäftigte sich al-Amiri mit dem Weltraum. Sie bestaunte die «Vielzahl an Sternen, Sonnensystemen, Planeten – Objekten, die da draussen existieren und die wir zahlenmässig gar nicht begreifen können», sagt sie. Noch mehr interessieren sie aber bis heute die «Wege, auf denen Wissenschaftler das erforschen – seien es Teleskope, Raumschiffe oder Radiostrahlung».

In al-Amiris Kindheit gab es in ihrem Land noch nicht die glitzernden Metropolen mit beeindruckenden Wolkenkratzern, die die Emirate heute prägen. Die Emirate schienen Lichtjahre von eigenen Weltraummissionen entfernt. Doch das erdölreiche Land hat rasant aufgeholt.

2019 schickte es erstmals einen eigenen Astronauten ins All, im Sommer 2020 trat seine Mars-Sonde «Al-Amal» oder «Hope» (Hoffnung) ihre Reise an. Am Dienstag erreichte sie die Umlaufbahn des Roten Planeten und soll nun ein Mars-Jahr, also 687 Tage lang die Atmosphäre dieses Planeten erforschen.

Der fünfte Erdteil erreicht den Mars Infos einblenden Nach einem heiklen Manöver ist die erste Mars-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag in eine Umlaufbahn um den Roten Planeten eingetreten. Gut ein halbes Jahr nach dem Start habe die Sonde «Al-Amal» oder «Hope» die Umlaufbahn erreicht, sagte der Projektmanager der Mission, Omran Scharaf. Es ist das erste Mal, dass eine Marsmission eines arabischen Staates dem Roten Planeten so nah kommt. Die Sonde war am 20. Juli 2020 vom japanischen Raumfahrtzentrum Tanegashima gestartet. Fast sieben Monate brauchte die Sonde, die 1350 Kilogramm wiegt und etwa so gross wie ein Geländewagen ist, für die 493 Millionen Kilometer zum Mars. Künstlerische Darstellung der Marssonde «Al-Amal», zu Deutsch «Hoffnung». Bild: Mbrsc/UAE (Keystone) Scharaf zeigte sich erleichtert über den Abschluss des heiklen Manövers. «Wir verkünden dem Volk der Vereinigten Arabischen Emirate, den arabischen und islamischen Nationen, den erfolgreichen Eintritt in die Umlaufbahn des Mars», sagte er im Kontrollzentrum der Mission in Dubai. «Gott sei gepriesen.» Der Prinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Sajed, beglückwünschte die Forscher. «Was Sie erreicht haben, ist eine Ehre für Ihre Nation», sagte er. Die Mission gilt auch als Prestigeprojekt, um der Entwicklung des Landes genau 50 Jahre nach der Gründung einen neuen Schub zu verleihen. Bisher waren nur den USA, Indien, der Sowjetunion und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) Missionen zum Mars gelungen. Zur Feier des geglückten Manövers wurden in den Emiraten wichtige Bauwerke am Abend rot angestrahlt. (AFP)

Al-Amiri ist stellvertretende Chefin dieser ersten interplanetaren Mission eines arabischen Landes. Schon seit 2017 ist sie Ministerin für moderne Technologien. Ausserdem steht sie der Weltraumbehörde der Emirate vor.

Trotz ihres frühen Interesses für die Raumfahrt schlug al-Amiri diese Karriere aber nur «durch Zufall» ein, wie sie selbst sagt. Nach ihrem Schulabschluss 2004 studierte sie an der amerikanischen Universität in Tschardschah, dem Nachbar-Emirat von Dubai, zunächst Informatik. 2009 ging sie zu einem Vorstellungsgespräch im Mohammed-bin-Raschid-Raumfahrtzentrum in Dubai, weil dort Ingenieure gesucht wurden. Sie bekam den Job, arbeitete zunächst am ersten Beobachtungssatelliten ihres Landes mit und stieg danach schnell auf.

Vergangenes Jahr nahm der britische Sender BBC al-Amiri in seine Liste der 100 einflussreichsten und inspirierendsten Frauen der Welt auf. Ihr kometenhafter Aufstieg ist ein Sinnbild für das Streben ihres Landes, ein Zentrum für Hochtechnologie und Wissenschaft zu werden und neue Wirtschaftszweige jenseits der Ölindustrie zu erschliessen.

Partystimmung in Dubai: Menschen feiern, als sie die Ankunft der Sonde im Mars-Orbit auf einer Grossleinwand mitverfolgen. (9. Februar 2021) Foto: Ali Haider (Keystone) Die erste interplanetare Mission der Arabischen Welt: Menschen geraten in Dubai in Freudentaumel. (9. Februar 2021) Foto: Kamran Jebreili (Keystone) Ein Symbol für den Wissenschafts- und Technik-Boom: Die Mission zum Roten Planeten der Emirate hat ihre «Nation inspiriert, in die Zukunft und in den Himmel zu schauen», sagte al-Amiri. Bild: Mbrsc/UAE (Keystone) 1 / 5

Al-Amiri ist sich des Wandels ihres Landes durchaus bewusst. Auch wenn ihre Mutter schon studierte und Lehrerin wurde, kennen al-Amiris Eltern noch von Rückständigkeit geprägte Zeiten. Im Haus ihres Vaters sei oft der Strom ausgefallen und das Trinkwasser sei so rosthaltig und gelb gewesen, dass es mit Hilfe von Kleidungsstücken gefiltert werden musste, erzählt al-Amiri.

Zu Recht setze ihr Land also nicht nur auf «organisches Wachstum», sagt die junge Ministerin. Vielmehr müsse es in den Emiraten «monumentale Veränderungen» geben, und dazu könne die Marsmission beitragen. Die lange Reise der «Hope»-Sonde habe ihre «Nation inspiriert, in die Zukunft und in den Himmel zu schauen».

Eine Ehrgeizige Raumfahrt-Strategie Infos einblenden Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zwölf Satelliten im All und wollen in den kommenden Jahren noch einige mehr positionieren. Im September 2019 flog zudem Hassa al-Mansuri als erster Emirati ins All. Er war der erste Araber an Bord der Internationalen Raumstation ISS, allerdings nur acht Tage lang. Die «Hope»-Mission soll nur der Anfang einer umfassenden Erforschung des Mars sein. Bis 2117 wollen die Emirate eine Siedlung dort aufbauen. Zur Erforschung der Lebensbedingungen auf dem Mars und zur Entwicklung von Technologien für die Mars-Besiedlung ist eine «Science City» in der Wüste vor den Toren Dubais in Planung. Bereits 2024 wollen die Emirate einen unbemannten Rover auf den Mond schicken. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Entwicklung des Weltraumtourismus. Dazu haben die Emirate eine Absichtserklärung mit Richard Bransons Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic unterschrieben. Ausserdem kündigte das Land die Schaffung eines Raumfahrt-Gerichtshofs an. (AFP)

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate sieht in der Marsmission ausdrücklich eine Möglichkeit, junge Leute zur Modernisierung des Landes zu motivieren und den Weg zu weiteren Meilensteinen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie zu bereiten. Für al-Amiris Kinder könnten sich auf diese Weise noch mehr Möglichkeiten ergeben.

Ihr elfjähriger Sohn interessiert sich schon für den Weltraum – allerdings in Form von Science-Fiction. Der Junge sei ein begeisterter «Star Wars»-Fan, sagt Al-Amiri. Die gelungene echte Marsmission seines Landes dürfte aber auch ihn mit Sicherheit nicht kalt lassen.

afp/oli