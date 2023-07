«Siren» auf Netflix – Eine andere Art von Überlebenskampf In einer neuen Reality-Serie geht es ums Überleben auf einer verlassenen Insel. Das Format ist bekannt. Und doch ist die südkoreanische Inszenierung komplett anders. Jürgen Schmieder

In dieser Survival-Reality-Show treten 24 Kandidatinnen mit Kampfausbildung und strategischem Kalkül auf einer abgelegenen Insel gegeneinander an. Foto: Netflix

Ach, so kann eine Reality-Gameshow auch inszeniert werden? Das ist der Gedanke, der einem immer wieder kommt beim Betrachten der südkoreanischen Netflix-Sendung «Siren». Die Unterschiede zu amerikanischen oder deutschen Wettkampf-Formaten sind eklatant: Was für ein wunderbarer und respektvoller Umgang mit diesen Kandidatinnen, die ja wirklich nichts anderes wollen, als zu zeigen, was sie draufhaben – wie schon in den anderen Netflix-Reality-Formaten aus diesem Land, «Physical 100» (Fitness) und «Dance 100» (Choreografie).

In «Siren» marschieren nun 24 Frauen durch Schlamm zu einer verlassenen Insel, auf der sie sieben Tage lang überleben und gegeneinander antreten müssen, in sechs Teams, aufgeteilt in Polizistinnen, Feuerwehrfrauen, Leibwächterinnen, Soldatinnen, Athletinnen und Stuntfrauen. Das sind Frauen, die ganz genau wissen, was sie tun – und die um nichts anderes kämpfen als die Ehre.

Das ist der erste, gravierende Unterschied zu anderen Formaten: Es gibt kein Preisgeld, keinen Plattenvertrag – und damit auch keine moralischen Debatten nach dem Motto: «Ja, ich habe den hintergangen, mit dem ich eine Zusammenarbeit verabredet habe – aber hey, so sind die Regeln, und ich will nun mal die Million Dollar gewinnen!»

In «Siren» dagegen verzichtet zum Beispiel das Soldatinnen-Team darauf, beim Ausheben eines Brunnens mit einem Team zu tauschen, das bereits weiter vorangekommen ist – entweder mit dem eigenen Ding gewinnen oder gar nicht. Oder später während einer der sogenannten Base Battles – es geht darum, die Flagge eines anderen Teams aus deren Unterkunft zu stehlen – könnten die Sportlerinnen die Soldatinnen hintergehen und sie über eine vorgeschlagene Allianz mit Feuerwehr- und Stuntfrauen rauskegeln; es gibt nicht einmal eine Debatte darüber, sondern lediglich die Ansage: So wollen wir nicht gewinnen!

Das führt zum zweiten grossen Unterschied: Niemand wird zum Bösewicht stilisiert oder der Lächerlichkeit preisgegeben, wie man das aus deutschen Formaten wie «Deutschland sucht den Superstar» oder «Germany’s Next Topmodel» kennt. Alle zehn Folgen zeigen hingegen, was für hochbegabte und bestens trainierte Leute im Wettbewerb gegeneinander antreten. Und wie sie sogar die Leistungen anderer loben. Die Entscheidungen der Schiedsrichter verständnisvoll hinnehmen und eigene Fehler sehen, anstatt das Reglement zu hinterfragen.

Es entsteht ein Gameshow-Format, bei dem das Gewinnen, um das es natürlich geht – oft kommt es zu heftigen Kämpfen und teils beängstigenden Verletzungen –, gar nicht so im Vordergrund steht. Vielmehr geht es darum, zu zeigen, was passiert, wenn man Leute an ihre Grenzen treibt. Das ist faszinierend. Und so anders, als man es gewohnt ist.

