Fans errichten Welt aus bunten Steinen – Eine Ausstellung aus Hunderten Kilos Lego Kistenweise Lego-Bausteine wurden in den vergangenen Tagen im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach zusammengesetzt. Aus der Sammlung von Lukas Schmid ist eine ungewöhnliche Ausstellung entstanden. Manuel Navarro

Lukas Schmid und ein Team aus Lego-Fans präsentieren am Freitag und Samstag eine ganze Stadt aus Lego im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach. Foto: Sibylle Meier

Wie viele Lego er genau hat, weiss Lukas Schmid nicht. Der Oberstufenlehrer kann seine Sammlung nur anhand des Gewichts grob einschätzen. «So zwischen 200 und 300 Kilogramm werden es wohl sein», sagt er. Das weiss er, weil er in den vergangenen Tagen wieder Schachtel um Schachtel seiner Sammlung transportiert hat, und zwar nach Bülach. Seit vergangenem Sonntag wird dort im reformierten Kirchgemeindehaus aus diesen Lego-Bausteinen eine Ausstellung aufgebaut, die am Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr zu bestaunen sein wird.