Grossumbau an der Bahnhofstrasse – Eine Autofirma und teure Büros im neuen Manor-Haus Nach drei Jahren Umbau wird diesen Herbst der Brannhof zwischen Globus und Jelmoli eröffnet. Alle Mieter stehen nun fest. Jigme Garne

35 Jahre lang war es das Manor-Haus. Jetzt ziehen die neuen Mieter ein. Foto: Sabina Bobst

«Stairway to Heaven» von der Rockband Led Zeppelin handelt von einer Frau, die meint, mit Geld alles kaufen zu können – selbst ihren Weg ins Himmelreich. Bald wird die Melodie des Liedes in der Zürcher Innenstadt zu hören sein. Ein neues Glockenspiel an der Fassade des ehemaligen Manor-Gebäudes spielt eine abstrahierte Version davon.