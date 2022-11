TCS-Ball in Regensdorf – Eine Ballnacht mit viel Magie Weder Viren noch Strommangel und auch keine Schnellkleber konnten die traditionelle Galanacht des Touringclubs in Regensdorf verhindern. Ob das am Zauberer lag, ist nicht erwiesen. Beatrix Bächtold

Ursula Schüpbach aus Unterengstringen staunt am TCS-Ball im Mövenpick-Hotel in Regensdorf über Neuro-Mentalist Pad Alexanders Vorführung mit dem brennenden Portemonnaie. Foto: Leo Wyden

Der TCS-Ball ist ein Grossereignis – und er zieht wieder etwas mehr Leute an. Am Samstag verwandelte der beliebte Anlass den Kongresssaal des Hotels Mövenpick in Regensdorf wieder in einen glanzvollen Festsaal.