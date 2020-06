Veranstalter sehen Rot – Eine Branche ruft um Hilfe Veranstalter von Events, Partys und Konzerten wurden besonders hart von der Corona-Krise getroffen. Die Branche hat deshalb in der Nacht auf Dienstag mit einer besonderen Aktion auf ihre Notlage aufmerksam gemacht: Sie liess zahlreiche Gebäude in der Schweiz rot beleuchten. Manuel Navarro

In einer schweizweiten Aktion hat gestern die Veranstaltungsbranche darauf aufmerksam gemacht, in welcher prekären Lage sie seit dem Ausbruch der Corona-Krise steckt. Durch die Absagen von Events, Messen, Konzerten, Shows, Kongressen, Symposien und Sportevents seien Tausende Stellen in Gefahr, schreiben verschiedene Branchenverbände in einer gemeinsamen Mitteilung. Mit der «Night of Light» hat die Branche deshalb ein Warnsignal und einen Hilferuf abgesetzt.