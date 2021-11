Interview mit Ignazio Cassis - «Eine Deadline war bei unserem Gespräch kein Thema»

Ignazio Cassis 2018 im bundesrätlichen Jet, in dem am Donnerstag auch das Interview stattfand.

Herr Bundesrat, diese Woche ist viel passiert. Am Montag waren Sie in Brüssel und heute in Slowenien, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Welche Signale haben Sie bei den Gesprächen in Slowenien erhalten?

Slowenien sind gute Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sehr wichtig. Das habe ich in den Gesprächen mit dem Präsidenten und dem Aussenminister deutlich gespürt.