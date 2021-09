Erste Analyse von Deutschlands Wahl – Eine denkwürdige Wahl mit lauter Verlierern Christ- und Sozialdemokraten liegen Kopf an Kopf. Wer immer am Ende die Nase vorn hat, wird es nicht leicht haben, eine Regierung zu bilden. Dominique Eigenmann aus Berlin

Einen Sieger wird man ihn nicht nennen wollen: Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, am Sonntagabend in Berlin mit der Spitze seiner Partei und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Foto: John MacDougall (AFP)

Am Ende hatten nicht mehr viele an Armin Laschet geglaubt, den unglücklichen Wahlkämpfer aus Aachen, der nicht einmal in der Wahlkabine alles richtig machen konnte. Aber seine machtgewohnte Christlich-Demokratische Union bäumte sich noch einmal auf. Viele vor allem ältere Wählerinnen und Wähler dürften CDU und CSU aus Gewohnheit doch noch einmal die Stimme gegeben haben, andere aus Angst vor einem Linksbündnis unter der Führung der Sozialdemokraten.

Sollte die Union am Ende vorn liegen, kann sich ihr Kanzlerkandidat doch noch Hoffnungen machen, eine Regierung zu bilden und Kanzler zu werden – seinem desaströsen Bild in der Öffentlichkeit zum Trotz. Die starke FDP wirbt schon lange für eine Jamaika-Koalition unter ihm, und die Grünen können hoffen, für ihre Bereitschaft, dabei mitzutun, mehr Zugeständnisse auszuhandeln als unter einem Kanzler Olaf Scholz.