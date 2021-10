Obstlehrpfad in Steinmaur – Eine Entdeckungsreise auf den Spuren von Früchten In Steinmaur geben zehn Posten Einblick in den Obstbau. Die Vielfalt alter Sorten ist auf Gemeindegebiet besonders gross. Sie zu erhalten, ist das Ziel. Barbara Gasser

Harri Meienberg, Betreiber des Beerihof in Steinmaur, und Erntehelferin Silvana Gassmann pflücken die Apfelsorte Jonagored. Foto: Francisco Carrascosa

Unzählige Obstbäume in Steinmaur versprechen reiche Ernte. Teilweise biegen sich die Äste unter der Last von Äpfeln und Birnen. Obstbauern und ihre Helferinnen sind dabei, die Früchte zu pflücken. Der kürzlich eröffnete Obstlehrpfad von Fructus, der Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, führt an grossen und kleinen Anbauflächen vorbei. Wählt man den Start beim Bahnhof in Steinmaur rechts herum, weist die zweite Infotafel auf den Hof Markwalder, einen Bio-Suisse-Betrieb, hin.

Roger Markwalder vom Hof Markwalder will nicht jammern, auch wenn die Ernte dieses Jahr etwas kleiner ausfällt als auch schon. Foto: Francisco Carrascosa

Sarah Markwalder ist dabei, die Hagelnetze zu entfernen. Ihr Mann Roger Markwalder erklärt, dass die Hagelschauer für das Tafelobst zwar nicht ideal gewesen seien, aber jammern wolle er auch nicht. «Zusammen mit dem Mostobst, das jetzt von unseren eigenen Leuten geerntet wird, kommen sicher ungefähr 20 Tonnen zusammen», sagt er. In anderen Jahren sei der Ertrag auch schon höher gewesen. Die Früchte verkaufen die Markwalders sowohl im eigenen als auch über andere Hofläden, über eine Marktfahrerin und über einen Händler.