Hilfspaket aus Dielsdorf – Eine Entlastung für ein schmales Haushaltsbudget Seit Oktober liefert der Verein «Tischlein deck dich» Nahrungsmittel für armutsbetroffene Personen nach Dielsdorf. Die neue Abgabestelle befindet sich in den Räumlichkeiten des «Café mit Herz». Jasminka Huber

Helferinnen von «Tischlein deck dich» teilen die Lebensmittel ein. Foto: Sibylle Meier

Die 41-jährige R.S. verlässt mit zwei vollgepackten Säcken das «Café mit Herz» in Dielsdorf. Frischen Kaffee hat sie nicht bekommen, dafür Lebensmittel von «Tischlein deck dich» für einen symbolischen Beitrag von einem Franken. «Ich bin sehr froh, für meine fünfköpfige Familie dieses Angebot an meinem Wohnort zu haben.» Früher sei sie den ganzen Tag unterwegs gewesen, um an einer anderen Ausgabestelle Lebensmittel zu beziehen. «Die Lebensmittel ergänzen meine üblichen Einkäufe und entlasten so mein Haushaltsbudget», erklärt sie glücklich.

Die Eröffnung der 134. Abgabestelle von «Tischlein deck dich» am 20. Oktober erfolgte mit einem halben Jahr Verspätung. Die Non-Profit-Organisation rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an armutsbetroffene Personen. «Corona stellte auch uns vor neue Herausforderungen», bestätigt Geschäftsführer Alex Stähli. «Wir mussten ein ganz neues Schutzkonzept erarbeiten.» Für die Mitarbeiter, die freiwilligen Helferinnen und Helfer und ebenso für die Kundinnen und Kunden, wie «Tischlein deck dich» die Bezüger nennt.