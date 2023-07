Unfassbare 500 Tage dauert der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine bereits, ein paar Wochen schon die Gegenoffensive der Ukrainer. Was genau an der Front passiert, ist meist unklar – es gibt so viele Versionen wie Quellen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski versucht weiterhin, mit Symbolik seine Landsleute zusammenzuhalten. So brachte er von seinem Türkei-Besuch am Samstag acht Soldaten zurück, die vor gut einem Jahr vergeblich versuchten, die Hafenstadt Mariupol zu verteidigen.