Frauenchor und Männerchor Niederglatt – Eine etwas andere Chorprobe Singen, ein Gläschen Wein und der Besuch einer Galerie: So gestalteten die beiden Niederglatter Chöre eine ganz besondere Probe.

Die Chorprobe fand vor der Galerie36 statt. Foto: PD

Am Montagabend, 29. August, trafen sich die beiden Niederglatter Chöre zu einer Gesangsprobe an der Gerstmattstrasse 36 in Niederglatt vor der Galerie36. Sie wurden vom Galeristen mit einem Glas Wilchinger oder Villet empfangen, um die Stimmbänder zu schmieren oder den Durst zu löschen. Danach erklangen einige Lieder geleitet von Natalia Stareverova. Zum gemütlichen Teil standen Kartoffelsalat und Fleischkäse auf dem Tisch bereit. Es wurde viel geplaudert und ab und zu erklang wieder ein Lied aus den Kehlen der Sängerinnen und Sänger oder vom Trio Strohhut. Natürlich war auch der Besuch der Galerie36 ein weiterer Höhepunkt dieses Abends. Vielleicht hat diese etwas andere Chorprobe den einen oder anderen «gluschtig» gemacht, im Männer- oder Frauenchor mitzumachen, und so etwas die Dorfkultur in Niederglatt mitzugestalten. Die Chöre würden sich sehr freuen.



red

