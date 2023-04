Seit Donnerstag offen – Videofahrt durch die neue Röhre am Gubrist Am Tag der Inbetriebnahme stockte es vor dem neuen Gubristtunnel. Noch sind erst zwei von drei Spuren in Fahrtrichtung Bern freigegeben. Thomas Mathis

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die Fahrt durch den neuen Tunnel im Schnelldurchlauf. Video: Thomas Mathis und Fabian Röthlisberger

Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit und dem grossen Fest vom Wochenende war es am frühen Donnerstagmorgen endlich so weit: Seit kurz vor 4 Uhr rollt der Verkehr auf der A1 in Richtung Bern durch die dritte Röhre, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Noch glänzen Belag, Wände und Einrichtungen im 3,4 Kilometer langen Gubristtunnel. Wer die bisherigen beiden ziemlich düsteren und engen Röhren kennt, findet sich nun in einem helleren und grösseren Tunnel wieder. Mit einem Ausbruchdurchmesser von knapp 16 Metern ist der Neubau derzeit der grösste Autobahntunnel der Schweiz.