Bikepacking für Anfänger – Eine (fast) triumphale Fahrt in den Süden Unser Autor hat eine dreitägige Fahrt von Zürich nach Locarno unter die Räder genommen. Der Erfahrungsbericht eines Bikepacking-Neulings. Mathias Möller

Spektakuläre Streckenführung in die Schöllenenschlucht: Mit dem Velo fährt man auf der Zug-Galerie in der Bildmitte. Verweilen ist dort nicht empfohlen – wegen Steinschlaggefahr. Foto: Mathias Möller

Bikepacking ist ein weltweiter Trend, auch in der Schweiz treten die Menschen mit Sack und Pack in die Pedalen – und verbringen so auch ihre Herbstferien. Wer in dieses Abenteuer einsteigen möchte, muss nicht gleich einwöchige Touren absolvieren. Eine Kurzstrecke übers Wochenende tut es auch, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln.