Zürcher Unternehmen Soeder trotzt der Pandemie – Eine fast unglaubliche Erfolgsgeschichte Vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass man mit Seife und Desinfektionsmittel viel Geld verdienen kann. Jetzt werden die Gründer der Firma Soeder überrannt. Hanna Fröhlich

Hanna und Johan Olzon-Åkerström wissen, wie Naturkosmetik in Zürich riechen muss. Foto: Ela Çelik

Die braunen Glasflaschen der Firma Soeder haben einen Goldschimmer und sind seit kurzem in Zürich fast so omnipräsent wie die blauen Trams. Sie stehen überall: an den Eingängen zu Bürogebäuden, am Kaffeestand, im Restaurant. Auch weit über die Stadt hinaus. Dabei ist der Inhalt eigentlich banal: ein Desinfektionsmittel. Wie ist es dem Zürcher Unternehmen gelungen, daraus ein Lifestyleprodukt zu machen, das alle haben wollen?

Das Fabrikgebäude von Soeder nahe dem Bahnhof Schwerzenbach ist unscheinbar grau. Instinktiv würde man im mehrstöckigen Bau ein Metallbauunternehmen erwarten. Wäre da nicht dieser Geruch: Es duftet nach Rosmarin, Lavendel und Salbei – Kräuter, die in Zürich wachsen. Mit deren ätherischen Ölen reichert das Unternehmen seine Naturprodukte an.