Neue Kosovo-Regierung – Eine Flötistin aus Bonn übernimmt das Aussenministerium Menschenrechtlerin, Juristin und Solistin: Mit Donika Gërvalla-Schwarz bekommt Kosovo eine Chefdiplomatin aus der Diaspora. Enver Robelli



Bei den Wahlen Mitte Februar gehörte sie zu den meistgewählten Frauen: Die kosovarische Politikerin Donika Gërvalla-Schwarz. Foto: PD

Als am Montagabend die neue kosovarische Regierung gewählt wurde, blickte Donika Gërvalla-Schwarz zunächst auf ihr Leben zurück. Für sie schliesse sich nun der Kreis: Vor mehr als 40 Jahren sei ihr Vater aus Kosovo nach Deutschland geflüchtet, nun kehre seine Tochter zurück, um dem Land zu dienen – als neue Aussenministerin. Bei den Wahlen Mitte Februar gehörte sie zu den meistgewählten Frauen. In Fernsehdebatten, die wie in jedem Balkanland von lärmenden Männern dominiert werden, fiel sie auf mit ihrer sachlichen Sprache.

Der neue Premierminister Albin Kurti hatte schon während der Wahlkampagne versprochen, dass im Ausland lebende und ausgebildete Kosovo-Albaner eine grössere Rolle in der Regierung spielen werden. Das Verteidigungsressort übernimmt beispielsweise ein norwegischer Offizier mit kosovarischen Wurzeln. Mehr als eine halbe Million Kosovaren leben in westlichen Ländern. Davon sind viele von ihnen geprägt und lehnen die korrupten Parteien in der alten Heimat ab. Die Diaspora-Kosovaren sind zudem kaum abhängig von den dortigen Seilschaften, sie unterstützen deshalb seit Jahren mehrheitlich die reformorientierte Anti-Establishment-Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) von Albin Kurti.