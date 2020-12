Abreissen oder erhalten? – Eine florentinische Tragödie um ein legendäres Fussballstadion Der neue Clubbesitzer will das Artemio Franchi «plattwalzen», die halbe Kulturwelt steht kopf. Und die Italiener werden schnell laut und grundsätzlich in solchen Dingen. Auch bei Stadien. Oliver Meiler aus Rom

Die «Torre Maratona» des Stadions Artemio Franchi: 1932 war die Anlage kühne, stilweisende Avantgarde, später wurde sie denkmalgeschützt – bis jetzt. Foto: Marco Menghi (Courtesy Pier Luigi Nervi Project Association, Brussels)

Im Stadio Artemio Franchi in Florenz wird seit 1932 Fussball gespielt. Elf gegen elf, mit Lederkugel. Und diesen einigermassen profanen Umstand lohnt es, im Kopf zu behalten, wenn die Rede gleich auf die grossen Kategorien kommt: Geld gegen Kunst, Kommerz gegen Identität, Brutalität gegen Schönheit. Ansonsten könnten die Proportionen leicht durcheinandergeraten.

An diesem Ort begehen also die Fiorentina, ein halbglorioser Fussballverein, und seine Fans seit bald neunzig Jahren sportliche Himmelsstürme und Höllenritte, oft in schneller Abfolge. Zwei Mal wurde man Meister in dem Stadion, doch insgesamt dauerten die erfolglosen Zeiten qualvoll länger als die erfolgreichen. «Alle Freuden und Leiden erlebten wir da», sagt Dario Nardella, der Bürgermeister von Florenz. «Das ‹Franchi› ist ein Symbol dieser Stadt, das Monument des florentinischen Fussballs – und keine Reiterstatue.»