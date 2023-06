Abo Weggesperrt in der Psychiatrie – Eine Frage der Sicherheit 2014 schoss Robert Schmidt in Basel einen Mann an. Zentrale Fragen sind offen. Beantworten wollte sie bisher niemand. Nun zieht das Gericht die Notbremse.

Der Innenhof der Hochsicherheitsabteilung, in dem Patienten frische Luft schnappen können. Archivfoto: Madeleine Schoder

«Albträume habe ich nachts keine. Aber wenn ich aufwache, bin ich in einem Albtraum.» Robert Schmidt (Name geändert) ist seit achteinhalb Jahren nicht in Freiheit. Schmidt, Glatze, Dreitagebart, wache Augen, fehlender Schneidezahn, sitzt im Besuchsraum der forensischen Klinik Rheinau im Kanton Zürich.