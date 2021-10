Krimi der Woche – Eine Frau kämpft gegen die Mehrbesseren Die Heldin des Krimis «Reichtum verpflichtet» dezimiert die Erben eines Familienvermögens. Ein anarchisches Vergnügen. Hanspeter Eggenberger

Die ersten Sätze

«Meinst du, das ist das passende Outfit für eine Beerdigung?»

«Mensch, das ist mein schönster Trainingsanzug … aus Samt!»

Das Buch

Woher wohl ihr Nachname kommt? Das fragt sich die 38-jährige Blanche de Rigny nach dem Besuch in ihrer Heimat, einer bretonischen Insel, wo es niemanden gibt, der so heisst wie sie. Bei ihren Nachforschungen stösst Blanche auf eine schwerreiche Familie, die diesen Namen trägt, seit Jahrhunderten ist sie im Finanzgeschäft aktiv. «Die de Rignys verfolgten mit ihrer Geldvermehrung keinerlei Ziel, die Akkumulation von Reichtum war für sie einfach nur ein Prozess.»

Blanche de Rigny ist gehbehindert, seit sie als Teenager mit einem gestohlenen Auto verunglückte. Und sie ist die Hauptfigur im neuen Roman «Reichtum verpflichtet» der französischen Anwältin und Autorin Hannelore Cayre. Vor zwei Jahren machte sie mit ihrem witzigen Krimi «Die Alte» Furore; letztes Jahr lief die Verfilmung von «La daronne» mit Isabelle Huppert in der Titelrolle in den Kinos. Ihr neuer Kriminalroman folgt im Prinzip demselben Muster: Rebellische Unterschichtsfrau widersetzt sich Obrigkeiten und Mehrbesseren und nimmt sich, was sie will. In diesem Fall, um die Welt zu verbessern.

Blanche will an das grosse Geld.

Ihr Job bei den Gerichtsbehörden, wo sie Akten scannt, gibt Blanche Einblicke in das, was bekannte Persönlichkeiten so treiben. Besonders pikante Fälle gibt sie schon mal an die Medien weiter. Sie findet in den Akten aber auch jene der de Rignys, allerhand krumme Geschäfte, welche die Umwelt bedrohen. Derweil rekonstruiert sie die Geschichte ihrer Vorfahren aus dieser Familie in der Zeit des Deutsch-Französischen Kriegs und der Pariser Kommune.

Cayre erzählt abwechselnd über Blanche in der Jetztzeit und über die Familie de Rigny um 1870, als sie den Grundstein für ihr Vermögen legten. Trotz Ausflügen in die Historie und die Welt der Finanzgeschäfte bleibt die Geschichte, wie schon der vorherige Roman, höchst vergnüglich. In den beiden Zeiten sieht die Autorin übrigens deutliche Parallelen. «Man musste nur Balzac, Zola oder Maupassant gelesen haben, um im eigenen Fleisch zu spüren, dass der Beginn des 21. Jahrhunderts Züge des 19. Jahrhunderts annahm», heisst es einmal. «Wer nur seine Arbeit hatte, ohne Aussicht auf ein Erbe, fragte sich, wie zum Teufel er auf einen grünen Zweig kommen sollte.»

Das fragt sich auch Blanche. Und sie will an das grosse Geld. Sie findet Mittel und Wege, die Zahl der Erben zu verkleinern, Erben des Riesenvermögens der Familie, das in einem Trust auf den Britischen Jungferninseln dem Zugriff der französischen Steuerbehörden entzogen ist. So wird «Reichtum verpflichtet» am Ende zu einem modernen Märchen voller Anarchie und Komik.

Die Wertung

Originalität ★★★★★

Spannung ★★★☆☆

Realismus ★★★★☆

Humor ★★★★☆Gesamteindruck ★★★★☆

Die Autorin

Hannelore Cayre, geboren 1963 in Neuilly-sur-Seine, verdankt ihren nicht sehr französischen Vornamen ihrer österreichischen Mutter. Sie war zunächst in der Filmbranche tätig. Den Job als Finanzchefin einer Filmproduktionsfirma gab sie zugunsten der Rechtswissenschaften auf und wurde Strafverteidigerin. 1991 wurde sie bei einem Autounfall in Chile beinahe querschnittgelähmt.

Cayre hat mehrere Drehbücher geschrieben und eigene Kurzfilme realisiert. Seit 2004 veröffentlichte sie sechs Romane. Im Zürcher Unionsverlag sind vor Jahren zwei Romane um den Lumpenadvokaten Leibowitz auf Deutsch erschienen, «Der Lumpenadvokat» (2007; «Commis d’office», 2004) und «Das Meisterstück» (2008; «Toiles de maître», 2005). «Commis d’office» hat Hannelore Cayre selbst verfilmt.

2019 erschien bei Ariadne im Hamburger Argument-Verlag der Roman «Die Alte» (Original: «La daronne», 2017), der mit dem Grand Prix de Littérature Policière ausgezeichnet wurde. Die Verfilmung von «La daronne» von Regisseur Jean-Paul Salomé mit Isabelle Huppert kam 2020 in die Kinos. Der jetzt auf Deutsch erschienene Roman «Reichtum verpflichtet» erschien im Original («Richesse oblige») 2020 und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix du Noir Historique. Hannelore Cayre lebt in Paris.

