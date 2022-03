Wahlen in Dänikon – Eine Frau kandidiert für den frei werdenden Sitz des Sozialvorstands Mit der Kandidatur von Melanie Körtner könnte eine zweite Frau im Däniker Gemeinderat Einsitz nehmen. Vier bisherige Mitglieder treten wieder an. Anna Bérard Barbara Gasser

Fünf Kandidierende wollen einen der fünf Sitze im Däniker Gemeinderat. Foto: Madeleine Schoder

Vier bisherige Gemeinderatsmitglieder bewerben sich für eine weitere Amtsperiode. Nur Ulrich Sauter tritt nicht mehr zu den Erneuerungswahlen an. Dafür möchte Melanie Körtner neu Gemeinderätin werden. Die Kandidierenden erklären, was für sie in der kommenden Legislatur wichtig ist.

José Torche, Gemeindepräsident (PI 8114), bisher