Journalismus in den USA – Eine Frau nimmt den Kampf gegen Fake News auf Mit Julie Pace kommt bereits die dritte Frau an die Spitze der einflussreichen Nachrichtenagentur AP. Endet die Ära der männlichen Meinungsführung im US-Journalismus? Christian Zaschke aus New York

Hat keine Angst, sich klar zu positionieren: Die neue AP-Chefin Julie Pace. Foto: AFP

Julie Pace hat ihren neuen Job gleich mal mit einer bemerkenswerten Aussage angetreten. Soeben wurde sie zur neuen Chefredaktorin der Nachrichtenagentur AP befördert, und sie sagte, dass es sich bei AP um eine Organisation handle, die sich an die Fakten halte. Das mag zunächst banal klingen, doch Pace erläuterte, was das für sie bedeutet.



Im Gespräch mit der «New York Times» sagte sie, dass es Fakten gebe, über die man nicht zu diskutieren brauche. Zum Beispiel: Die Impfstoffe gegen Covid seien sicher. Der Klimawandel sei real. Es habe bei den Präsidentschaftswahlen im November 2020 keinen weitreichenden Betrug gegeben. Tatsächlich wird über jede dieser Aussagen in den USA diskutiert, sie sind höchst politisch.