Geschichte der Impfskepsis – Eine gefährliche Verengung auf Extreme Die Impfgegner sind derzeit aktiver denn je. Aber es gab sie schon immer. Und nicht alle sind Verschwörungstheoretiker. Michèle Binswanger

Fast tun sie einem leid, die angegrauten Damen und Herren mit ihren pflanzlich gefärbten Naturwollschals und ihren handgestrickten Erklärungen zum Thema Impfen. Sie sind gekommen, um an einer Heilpraktikermesse irgendwo in Süddeutschland Sonnenlicht in Flaschen zu verkaufen oder Edelsteine mit Energien zu polen. Angereist ist auch Komikerin Hazel Brugger. Für die «Heute-Show» wollte sie im Mai 2019 herausfinden, wer diese ominösen Impfgegner sind, welche Argumente sie haben. Und so erklären die Energieflüsterer ihre Methoden treuherzig in die Kamera der Satirikerin, offenbar ahnungslos, dass man sich über sie lustig macht.