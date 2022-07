Brandgefahr in der Region – Eine Gemeinde hat sich noch nicht für Feuerwerksverbot entschieden Beinahe alle Gemeinden in der Region haben inzwischen ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen. Einzig Dielsdorf wartet mit der Verschärfung noch ab. Martina Macias

Auf Feuerwerk muss dieses Jahr rund um den 1. August verzichtet werden. Foto: Archiv/Moritz Hager

Seit Wochen herrscht in der Region heisses Wetter ohne nennenswerte Niederschläge. Damit verschärft sich die Brandgefahr täglich. Der Kommandant der Feuerwehr Embrachertal, Michael Gerschwyler, bestätigt: «Die Situation ist angespannt.» Deshalb haben sich in der vergangenen Woche bereits einzelne Gemeinden in der Region für ein absolutes Feuerverbot und damit gegen Feuerwerk rund um den 1. August ausgesprochen. In den letzten Tagen folgten immer mehr Gemeinden. Zwischenzeitlich hat beinahe die gesamte Region ein solches Verbot erlassen. Jüngst unter anderem auch Glattfelden, Höri, Kloten, Bassersdorf, Nürensdorf, das gesamte Furttal, Oberglatt, Weiach und Rafz. Rolf Meyer, Gemeindepräsident von Wasterkingen: «Nach der Pandemie auf das Feuerwerk am 1. August verzichten ist natürlich sehr schade, aber aktuell muss die Vernunft walten.»