«Weisses Gold» kam via Eglisau – Eine gesalzene Geschichte am Rhein Der Autor Armin Günter geht in seinem dritten Buch der Salzgeschichte nach, welche die österreichische Stadt Hall in Tirol mit seinem Wohnort Eglisau verbindet. Marlies Reutimann

Der Eglisauer Buchautor Armin Günter am Salzhausplatz direkt am Rheinufer. Bis 1918 standen hier das Salzhaus und vierzehn Häuser. Paco Carrascosa

Seit der Mensch nicht mehr Jäger und Sammler war, sondern Bauer und Siedler wurde, ist Salz zu einem wichtigen Handelsgut geworden. Mit der Saline von Hall in Tirol hatte die Stadt Zürich jahrhundertealte Lieferverträge für das «weisse Gold». Weitere Lieferanten waren die süddeutschen Salinen und das österreichische Salzkammergut. Dieses Salz wurde in Fässer abgefüllt, auf dem Landweg von Tirol und Bayern nach Lindau am Bodensee transportiert und dort über den Wasserweg nach Eglisau und bis nach Zürich und in die Innerschweiz.