Rund ein Prozent könnte nach der aktuellen Welle an Long Covid leiden. «Das ist nicht schön, aber wir haben letztlich gar keine andere Wahl», sagt Urs Karrer.

Die Omikron-Sommerwelle hat kaum begonnen, und bereits sterben bei den über 65-Jährigen mehr als in den Vorjahren. Wie gefährlich ist die Variante BA.5?

In heissen Sommermonaten kann es auch ohne Covid zu einer leichten Übersterblichkeit kommen. Bei einer gleichzeitigen, starken Viruszirkulation wie jetzt kann sich das gegenseitig verstärken. In den Spitälern spüren wir derzeit durch Covid eine steigende Belastung auf den Normalstationen. Im Vergleich zur Omikron-Welle im Februar sind wir bei etwa 30 bis 40 Prozent. In der Romandie ist es etwas mehr, bei uns etwas weniger. Ein relevanter Druck auf die Intensivstationen ist im Moment nicht vorhanden, wir müssen deswegen keine Operationen verschieben.