The Circle geht in Betrieb – Eine gigantische Eröffnung zum ungünstigsten Zeitpunkt Der Flughafen Zürich eröffnet heute sein Milliardenprojekt The Circle. Dieses zu beleben, wäre schon in normalen Zeiten eine Herausforderung. Marius Huber

Ein erster Eindruck des neu eröffneten The Circles. Foto: Marius Huber

The Circle soll der Place-to-be werden. Das ist das Werbeversprechen. Ein lebendiges, urbanes Zentrum mit Direktanschluss an die Welt, das aus dem Zürcher Flughafen eine «eigenständige Destination» macht. Mit diesem ambitionierten Ziel vor Augen wurde in fast sechs Jahren eine Milliarde Franken verbaut. Allerdings steht die Eröffnung heute Donnerstag unter einem ungünstigen Stern. Zum ursprünglichen Einweihungstermin vor einem Jahr war der Bau noch nicht bereit, und jetzt, da er endlich fertig ist, ist die Welt nicht bereit. Die zweite Welle der Corona-Pandemie räumt gerade die Strassen leer. Und den Flughafen erst recht.