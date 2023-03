Rück- und Ausblick – Eine GV voller Zuversicht Nach zwei schwierigeren Jahren macht sich langsam wieder eine positive Normalität breit. So auch an der GV des Gemischten Chors Bülach-Embrachertal. Gemischter Chor Bülach-Embrachertal

Der Gemischte Chor Bülach-Embrachertal freut sich über neue Mitglieder – ganz besonders über männliche. Foto: PD

Die Vorstandsvorsitzende Siggi Baierlein schaute im Jahresrückblick auf ein aktionsreiches Jahr zurück. So wurden in 40 Proben viele Lieder zu fünf verschiedenen Auftritten einstudiert. Gesundheitsbedingt gab es ein paar Absenzen mehr als üblich, aber es waren in allen Proben immer alle Register vertreten. Sieben weitere Vereinsaktionen, wie Helfereinsätze und Bewirtungen sowie ein toller Chorausflug in die Taminaschlucht bereicherten das Chorjahr 2022. Das Outdoor-Adventssingen in Bülach fand zum ersten Mal an einer neuen Stelle statt: an einem Mauervorsprung der reformierten Kirche in Bülach. Auch das Publikum stellte fest, dass es ein Ort mit wahrer adventlicher Kuschelatmosphäre ist.

Sechs neue aktive Mitglieder

Kassier Fritz Roth konnte berichten, dass auch die Finanzen genügend Rückhalt bieten, um zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Es war eine wahlfreie GV, weil noch alle Vorstandspositionen bis 2024 gewählt sind. Neben dem Gedenken an ein verstorbenes Mitglied und einem Mitgliedswechsel von aktiv zu passiv konnten sechs neue aktive Mitglieder in den Chor aufgenommen werden. Grosse Freude bereitete auch die Wertschätzung mit einer Kleinigkeit zum Auswählen vom Gabentisch für all die Ämtli, die das ganze Jahr hindurch fast unbemerkt von verschiedenen Mitgliedern wahrgenommen wurden.

Männer gesucht

Gut organisiert und gestärkt mit jetzt 29 aktiven Mitgliedern startet der Chor voller Zuversicht in das Chorjahr 2023, das zwölfte Jahr unter der konsequent-liebevollen Leitung von Sarah Nyffeler. Aktuell übt der Chor fleissig an den Liedern zur Serenade am 17. September 2023. Der Chor freut sich über jede und jeden, der sich für diesen Anlass zu einer Projektmitgliedschaft entschliessen kann. Denn, einen kleinen Sorgenpunkt teilt auch der Gemischte Chor Bülach-Embrachertal mit etlichen anderen Chören: den chronischen Männermangel. Wer sich angesprochen fühlt, nimmt bitte Kontakt mit der Vereinsleitung auf.



