Mercedes-Benz – Eine Kampagne ganz ohne Auto Mit neuen Werbeformaten und speziellem Content zeigt Mercedes-Benz seine Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit – zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Land. Sea. Air. Die neue Kampagne von Mercedes-Benz kommt ohne Auto aus. Foto: Mercedes-Benz

«Was mit der Vision begann, ein Pionier der Mobilität zu sein, hat sich heute zu einem neuen Verständnis von Mobilität gewandelt», erklärt Patrick Bossart, Head Marketing und Corporate Communications von Mercedes-Benz Schweiz. «Unserer Erde Sorge zu tragen und ihre Ressourcen zu schonen, ist ein essenzieller Pfeiler unserer Strategie.» Ambitionen und Erfolge des Stuttgarter Autobauers in Sachen Nachhaltigkeit sind Thema der neusten Kampagne «Land, Sea, Air».

In verschiedenen Werbeformaten und mit vertiefendem Content beleuchtet Mercedes-Benz seinen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz – von der Forschung und Entwicklung über die Rohstoffbeschaffung, die (weltweit bilanziell CO 2 -neutral erfolgende) Produktion, die Nutzung seiner Produkte bis hin zur Wiederverwertung von Komponenten und dem Recycling ganzer Fahrzeuge. Die Inhalte und Sujets stehen dabei immer in Bezug zu einem der drei Elemente Land, Wasser oder Luft. Sie thematisieren unter anderem den Einsatz nachhaltiger Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschaffung von Batterierohstoffen und die Ambitionen bei der Dekarbonisierung.

In drei Phasen soll die Kampagne laut den Machern zuerst neugierig machen, liefert danach konkrete Fakten zum Nachhaltigkeitsengagement des Autobauers, um schliesslich die Hintergründe zu diesen Fakten in Storytelling-Formaten zu beleuchten. Dass für einmal kein einzelnes Fahrzeug im Zentrum einer Kampagne steht, ist für Bossart kein Nachteil. «Unsere inzwischen acht vollelektrischen Modelle sind unterwegs auf Schweizer Strassen und belegen täglich, wie ernst es uns mit der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität ist.» (pd/lie)

Fehler gefunden?Jetzt melden.