Filmgenie und Tyrann – Eine Krankheit namens Rossellini Grossvater Roberto war einer der bedeutendsten Regisseure der Welt, Tante Isabella ist ein Star – jetzt rechnet Alessandro Rossellini gnadenlos mit der Familie ab. Matthias Lerf

Zusammen unterwegs im Jahr 1974: Roberto Rossellini mit seiner ersten Frau Marcella, seiner Tochter Isabella (rechts) und dem Grosskind Alessandro. Foto: Romano Gentile (laif)

Gegen Ende des Films besucht der Regisseur auch seine Tante: Isabella Rossellini, Fotomodell, Schauspielerin und Regisseurin, sitzt am Tisch, die Stimmung ist alles andere als entspannt. «Ich habe dir so viel Geld zugesteckt, als du drogensüchtig warst, du hast es mir nie verdankt», sagt sie. Er nickt nur. Erst beim Verlassen des Hauses kommentiert er: «Ich konnte ihr nicht sagen, wie sehr ich sie liebe.»

Willkommen in der Familie. Regisseur von «The Rossellinis» ist der Enkel des grossen Regisseurs Roberto Rossellini (1906-1977). Mit über 50 Jahren hat Alessandro jetzt «eine weitere meiner zahlreichen Dummheiten» gemacht, wie er es nennt, nämlich selber einen Film gedreht. Es geht darin um diese weitverzweigte italienische Familie mit Spuren in den USA (wo Isabella wohnt), in Schweden und Indien. Zusammengehalten wird sie – so die These des Films – von einer Krankheit, für die Alessandro einen Namen erfunden hat: Rossellinitis.