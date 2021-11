Gastroserie – Eine kulinarische Reise mit Start und Landung in Opfikon Das Restaurant Runway 34 lädt zum Abendessen in einem imaginären Flugzeug ein. Renato Cecchet

Das Restaurant Runway 34 ist wegen der Mirage J-2314, die früher der Schweizer Luftwaffe gehörte, nicht zu verfehlen. Foto: Renato Cecchet In Opfikon gehts auf eine imaginäre Flugreise. Unser Ziel hiess Helsinki. Foto: Renato Cecchet 1 / 2

Das Restaurant Runway 34 betreten wir über eine Passagierbrücke, englisch Gangway, wie bei einer echten Flugreise. «Willkommen an Bord», werden wir begrüsst und erhalten ein Ticket. «Ihr Flug geht nach Helsinki», heisst es. Für ein Abendessen soll uns das recht sein. Wir haben für einen Aufpreis echte Flugzeugsitze reserviert, in denen wir an einem Tisch direkt am Fenster Platz nehmen. Die Aussicht passt, wir haben einen direkten Blick auf den Flughafen Zürich.

Das Runway 34 ist ein sogenanntes Erlebnisrestaurant am Rande von Opfikon in Richtung Rümlang. Das Essen wird auf einem imaginären Flug serviert. Das Restaurant befindet sich in einem ehemaligen Flugzeughangar, der in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Drinnen steht ein echtes Flugzeug, eine Ilyushin 14T aus dem Jahr 1957, das für die ehemalige Sowjetunion immatrikuliert war. Im Flugzeug gibt es jetzt kleine Esstischchen und Sessel. Unter der Woche kann auch ein Flugsimulator zum Selberpilotieren oder Mitfliegen gebucht werden. Uns gefällt das Konzept.