Christian Seiler is(s)t im Engadin – Eine Landbeiz wie ein Weltkulturerbe Hier, im äussersten Winkel der Schweiz in Müstair, findet man das, was sonst oft fehlt: das Einfache, das Selbstverständliche, das Ewige. Christian Seiler (Das Magazin)

Das spirituelle Zentrum des Chalavaina ist die aus Arvenholz gezimmerte Stube. Foto: Selina Feuerstein

Es verschlug mich in den äussersten Osten der Schweiz, ins Engadin. In Müstair, nur ein paar Minuten von der italienischen Grenze entfernt, war ich in einem Haus zu Gast, das eine lange Geschichte der Gastfreundschaft erzählt. Die Chasa Chalavaina ist ein mächtiger Bau auf der Plaz Grond, nur ein paar Schritte vom berühmten Benediktinerkloster St. Johann entfernt, das Müstair immerhin in den Rang eines Unesco-Weltkulturerbes gehoben hat.