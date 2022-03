Pier Paolo Pasolini – Eine Liebeserklärung, die mit «Ich hasse dich» beginnt Der italienische Dichter und Regisseur wäre heute Samstag 100 Jahre alt geworden – zeitlos bleibt ein Aufsatz der Journalistin Oriana Fallaci über ihn. Matthias Lerf

Pier Paolo Pasolini (2022–1975) bei Dreharbeiten in Afrika im Jahr 1968. Foto: Mondadori Portfolio via Getty

Das Buch hat einen himmelblauen Umschlag, trägt den Titel «Inseln im Ich» und versammelt Texte von Novalis bis John Lennon/Yoko Ono. Es ist 1980 erschienen, längst vergriffen und mein Exemplar fällt auseinander, weil ich so oft darin geblättert habe. Schuld daran ist ein Brief auf Seite 294. Adressiert ist er an Pier Paolo Pasolini.