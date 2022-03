Krieg in der Ukraine – Eine Mahnwache für Frieden in der Bülacher Altstadt Die Kampfhandlungen in der Ukraine bringen Menschen auf die Strasse. In Bülach hielten sie mit Kerzen eine Mahnwache ab. Thomas Mathis

Foto: Christian Merz

Viele Kerzen, keine Parolen – am Donnerstagabend haben sich in der Altstadt von Bülach Menschen versammelt, um eine Mahnwache für Frieden in der Ukraine abzuhalten. Zur Aktion auf dem Rathausplatz aufgerufen hatte die Bülacher Gruppe Stopp Ukraine-Krieg. Der Einladung sind zahlreiche Personen gefolgt.

Foto: Christian Merz

