Meilensteine der Medizin (2) – Eine Maske verhinderte im Spital Bülach viele Qualen Zu den Schätzen des Spitalmuseums Bülach zählt ein Äther-Set. Es veranschaulicht einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur heutigen Anästhesie. Daniela Schenker

Thomas Hillermann, Chefarzt Anästhesie, im Museum des Spitals Bülach. Foto: Raisa Durandi

Kaiserschnitt, Weisheitszahnentfernung oder Kreuzbandoperation sind zwar nicht das, was sich die meisten wünschen. Kommt es dennoch vor, geschieht der Eingriff heute schmerzfrei. Eine lange Zeit aber kamen chirurgische Eingriffe oft einer Folter gleich. Gefesselt, alkoholisiert und vielleicht durch pflanzliche Extrakte benebelt, erlebten die Patienten die Hilfe von Arzt oder Zahnarzt.

Am 16. Oktober 1846, also vor genau 175 Jahren, setzte dann in Boston der Zahnmediziner Thomas Green Morton mit der ersten, öffentlich vorgeführten Äthernarkose bei der Entfernung eines Halstumors einen «Meilenstein der Menschlichkeit». Der Chirurg, der dank Mortons Narkose einen Halstumor in Ruhe entfernen konnte, war jedenfalls sofort Feuer und Flamme. «Gentlemen, this is no humbug», soll er den Skeptikern entgegnet haben. Der 16. Oktober 1846 ging denn auch als «Etherday»in die Medizingeschichte ein.